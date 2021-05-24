Суточная заболеваемость COVID-19 в Москве снизилась почти на 15%

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Около 2,5 тыс. случаев COVID-19 выявили в Москве за сутки, что почти на 15% меньше зарегистрированного накануне суточного прироста, следует из данных оперативного штаба по контролю ситуации с коронавирусом.

В Москве за последние 24 часа выявили 2 487 инфицированных. Накануне, 23 мая, сообщалось о регистрации 2 924 случаев COVID-19. Таким образом, суточная заболеваемость снизилась на 437 случаев или 14,9%.

За все время пандемии заболевание перенесли 1 159 526 москвичей.

Еще 59 пациентов с коронавирусом скончалось за сутки. В общей сложности инфекция унесла жизни 19 707 жителей столицы.

Выздоровели от COVID-19 и выписались за последние 24 часа 1 730 столичных жителей. Всего коронавирус в городе смогли победить 1 044 518 человек.

Накануне сообщалось о выздоровлении 2 028 и гибели 56 пациентов с коронавирусом в Москве.

С 12 февраля в Москве выявляли менее 2 тыс. случаев заболевания в сутки, эта тенденция изменилась в апреле, когда в городе начали вновь фиксировать свыше 2 тыс. случаев COVID-19 в день. В мае тенденция нестабильна: заболеваемость то растет, то снижается. В начале января 2021 года этот показатель превышал 5 тыс.