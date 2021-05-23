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В России с начала пандемии зафиксировано более 5 млн случаев COVID-19

В России с начала пандемии зафиксировано более 5 млн случаев COVID-19
Фото: Valya Egorshin/NurPhoto via Getty Images

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Еще 8 951 случай заражения коронавирусом выявлен в России за минувшие сутки, сообщает оперштаб. В том числе 1 299 без клинических проявлений

В стране за минувшие 24 часа скончались 357 человек, общее число жертв COVID-19 выросло до 118 482.

Поправились и выписаны 4,61 млн пациентов, в том числе 7 297 за последние сутки.

В Москве суточный прирост составил 2 924. Российская столица лидирует среди всех регионов РФ по уровню суточного прироста новых заболевших. В Петербурге 842 новых инфицированных, в Московской области - 769, в Ростовской области - 195.

Наименьшие показатели за сутки зафиксированы в Магаданской области - пять, в Ненецком АО - два, ни одного заболевшего за сутки в Еврейской АО и Чукотском АО.

С начала распространения коронавируса в РФ, со 2 марта 2020 года, всего зарегистрировано 5 млн 001 505 случаев коронавирусной инфекции.

Лидером в мире по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где выявили 33,1 млн инфицированных COVID-19,. Второе место занимает Индия (26,53 млн), на третьей позиции Бразилия (16,47 млн). Также по этому показателю Россию опережают Франция (5,97 млн) и Турция (5,17 млн).

Хроника 09 января 2020 года – 23 мая 2021 годаПандемия коронавируса
Россия коронавирус

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