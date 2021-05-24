Эксперт насчитал более 10 млн россиян, полностью привитых от COVID

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Число полностью привитых от коронавируса в России на сегодня составляет более 10 млн человек, а всего сделано более 25 млн прививок, сообщил глава Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин.

Об этом Акимкин заявил в понедельник на международном конгрессе по инфекционным болезням.

Ранее директор по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов говорил, что по состоянию на 19 мая в России привились от коронавируса 24 млн человек. Ученый счел такие темпы вакцинации недостаточными.

С 18 января по поручению президента в России проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Преимущественно используется вакцина "Спутник V", с апреля в регионы поступает препарат "ЭпиВакКорона", подключается к вакцинации третья российская вакцина "КовиВак".