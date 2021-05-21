В Москве от COVID полностью привились 1,3 млн человек
Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Первый компонент вакцины от COVID-19 получили по состоянию на 18 мая 1,4 млн жителей Москвы, следует из презентации к выступлению мэра столицы Сергея Собянина.
Кроме того, 1,3 млн москвичей получили вторую дозу вакцины от коронавируса, отмечается в презентации, подготовленной к выступлению мэра на марафоне "Новое знание".
Вакцинация от коронавируса в Москве стартовала в начале декабря 2020 года.
Привиться в Москве можно в одном из 100 пунктов на базе городских поликлиник, которые работают ежедневно с 8:00 до 20:00, и в 59 частных медицинских организациях.
Кроме того, в городе с 18 января работают выездные бригады по вакцинации.