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В Москве от COVID полностью привились 1,3 млн человек

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Первый компонент вакцины от COVID-19 получили по состоянию на 18 мая 1,4 млн жителей Москвы, следует из презентации к выступлению мэра столицы Сергея Собянина.

Кроме того, 1,3 млн москвичей получили вторую дозу вакцины от коронавируса, отмечается в презентации, подготовленной к выступлению мэра на марафоне "Новое знание".

Вакцинация от коронавируса в Москве стартовала в начале декабря 2020 года.

Привиться в Москве можно в одном из 100 пунктов на базе городских поликлиник, которые работают ежедневно с 8:00 до 20:00, и в 59 частных медицинских организациях.

Кроме того, в городе с 18 января работают выездные бригады по вакцинации.

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Хроника 09 января 2020 года – 21 мая 2021 годаПандемия коронавируса
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