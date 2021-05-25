Центр имени Чумакова приступит к третьей стадии испытаний "КовиВака"

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Третья фаза испытаний российской цельновирионной вакцины от коронавируса SARS-CoV-2 "КовиВак" может стартовать уже через пару недель, заявил гендиректор Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН Айдар Ишмухаметов.

"Это решение министерства здравоохранения. Мы подали (документы на третью фазу испытаний вакцины "КовиВак" - ИФ), нам задали дополнительные вопросы, как это бывает, мы на них ответили, ждем. Думаю, неделя-другая, и начнем третью стадию испытаний "КовиВака", - сказал Ишмухаметов в интервью, опубликованном во вторник в газете "Известия".

По его словам, на третьей стадии испытаний специалисты Центра имени Чумакова будут "проводить исследование на добровольцах старше 60 лет плюс еще трех группах людей, отягощенных разными заболеваниями: онкологическими, аутоиммунными, с хроническим обструктивным заболеванием легких".

Как ранее сообщал "Интерфакс", в настоящее время в РФ зарегистрированы четыре отечественные вакцины от COVID-19: векторные "Спутник V" и "Спутник Лайт" Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи министерства здравоохранения РФ; пептидная "ЭпиВакКорона", разработанная государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора; цельновирионный "КовиВак" Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова Российской академии наук.

18 января в России началась массовая вакцинация.