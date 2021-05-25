В России за сутки выявили 7,9 тыс. новых случаев COVID-19

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Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 7 884 случая, следует из данных оперативного штаба, обнародованных во вторник.

Эпидемиологи объясняют суточные колебания числа новых заболевших COVID-19 процессом стабилизации, в котором сейчас находится Россия.

За минувшие сутки по выздоровлении из больниц выписаны 8 743 человека, умерли 393 пациента.

В Москве зарегистрированы 2 075 новых случаев COVID-19, 57 смертей и 2 208 выздоровевших.

Наименьшее число за сутки выявлено Еврейской АО и Чукотском АО (по одному), Магаданской области (четыре). Ни одного заболевшего за сутки - в Ненецком АО.

Еще 844 новых случая COVID-19 за сутки зафиксировано в Санкт-Петербурге, 734 - в Московской области, 190 - в Ростовской области, 148 - в Воронежской области, 138 - в Нижегородской области, 115 - в Саратовской области, 110 - в Иркутской области, 105 - в Якутии. В других регионах России суточный прирост не превышает ста случаев.

С начала распространения коронавируса в России зарегистрировано 5 млн 017 тыс. 795 случаев коронавирусной инфекции, 119 194 умерших и 4 млн 632 тыс. 955 выписанных.