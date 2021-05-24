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Роспотребнадзор заявил о защите 95,8% привитых "ЭпиВакКороной" при контакте с COVID

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Среди сотрудников Роспотребнадзора и его подведомственных учреждений, за которыми проводилось наблюдение, после вакцинации препаратом "ЭпиВакКорона" 95,8% не заболели при контакте с коронавирусом. Об этом говорится в докладе Роспотребнадзора, опубликованном российским порталом нерецензированных публикаций COVID-19 PREPRINTS.

В нем отмечается, что "в целом иммунологическая эффективность вакцинации выше у лиц женского пола и характеризуется обратно пропорциональной зависимостью от возраста, что позволяет рекомендовать в возрастной группе лиц старше 65 лет введение третьей дозы вакцины для повышения иммунологической эффективности вакцинации".

Были проанализированы данные о 807 вакцинируемых, прошедших полный курс вакцинации и являющихся сотрудниками Роспотребнадзора и подведомственных учреждений.

По данным авторов доклада, все эти сотрудники продолжали выполнение трудовых обязанностей на рабочем месте в условиях пандемии COVID-19, "в том числе работали в очагах и с биологическим материалом больных коронавирусной инфекцией".

"Всего из них заболело коронавирусной инфекцией COVID-19 37 человек, два случая закончились летальным исходом", - говорится в докладе.

Таким образом, общая частота развития COVID-19 среди вакцинируемых составила 4,6%, отмечается в докладе.

Гендерное распределение заболевших COVID-19 после вакцинации характеризовалось преобладанием лиц женского пола - 29 человек (78,4%), по сравнению с лицами мужского пола - 8 человек (21,6%). Средний возраст заболевших составил 53,2 года. В возрастной структуре вакцинированных, заболевших COVID-19, более 65% случаев приходится на лиц в возрасте старше 50, говорится в докладе.

Отдельно проведен анализ уровня заболеваемости среди вакцинируемых по специально разработанному опроснику. Среди заполнивших опросник (516 человек) 71 человек (13,7%) сообщил, что имел установленный контакт с больным COVID-19, из них у трех человек (4,2%) развилась клинически выраженная форма заболевания.

"Таким образом у 95,8% вакцинируемых при установленном контакте с источником коронавирусной инфекции заболевание не развивалось", - говорится в публикации.

Серьезных нежелательных явлений зарегистрировано не было. "Наиболее частой жалобой вакцинируемых была болезненность в месте введения вакцины - порядка 50% привитых. Однако длительность сохранения болезненности не превышала трех суток", - уточняется в публикации.

Вакцинация пептидной вакциной против COVID-19, разработанной центром "Вектор" Роспотребнадзора, "характеризуется высокой эффективностью и переносимостью", заключили авторы доклада. В нем уточняется, что схемы вакцинации через 14 и 21 день являются сопоставимыми по эффективности во всех возрастных группах.

Хроника 09 января 2020 года – 24 мая 2021 годаПандемия коронавируса
Роспотребнадзор ЭпиВакКорона коронавирус

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