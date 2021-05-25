Суточная заболеваемость COVID-19 в Москве снижается второй день подряд

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Более 2 тыс. случаев заболевания коронавирусом зафиксировали в Москве за сутки, это число продолжает снижаться второй день подряд, следует из данных оперативного штаба по контролю ситуации с COVID-19.

По данным штаба, за последние сутки в Москве выявили 2075 больных COVID-19. Накануне сообщалось о 2487 случаях инфицирования. Таким образом, заболеваемость среди жителей столицы снизилась на 412 случаев.

За сутки коронавирус привел к смерти 57 человек. С начала пандемии скончались 19 764 москвича.

Выздоровели от заболевания за сутки 2208 пациентов. Всего от COVID-19 в Москве излечились 1 046 726 человек.

Накануне сообщалось о 1730 выписанных и 59 умерших.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 25 мая составляет 1 161 601.

С 12 февраля в Москве выявляли менее 2 тыс. случаев заболевания в сутки, эта тенденция изменилась в апреле, когда в городе начали вновь фиксировать свыше 2 тыс. случаев COVID-19 в день.

В начале января 2021 года этот показатель превышал 5 тыс.