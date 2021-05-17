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В Курганской области 8 заключенных осудили за убийство сокамерника

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Суд Курганской области на основании вердикта присяжных вынес приговор восьми заключенным по делу об убийстве сокамерника, сообщает в понедельник пресс-служба следственного управления СКР по региону.

Все фигуранты дела признаны виновными по ч.4 ст.111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

В зависимости от роли каждого они получили от 4 лет до 13 лет, при этом один из них будет отбывать наказание в колонии особого режима.

Установлено, что в ноябре 2018 года заключенные курганской исправительной колонии №1 до смерти избили одного из сокамерников, которого они удерживали в подсобном помещении.

Курганская область СКР

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