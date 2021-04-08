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ФСИН сообщила о голодовке нескольких осужденных в оренбургской колонии

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - В Оренбургской области в колонии строгого режима №9 несколько осужденных, помещенных в штрафной изолятор, отказались от пищи, сообщила пресс-служба регионального управления ФСИН.

В ШИЗО их водворили за нарушения порядка отбывания наказания.

Они отказались от еды, поскольку несогласны с действиями администрации, и выдвинули "требования, противоречащие правилам внутреннего распорядка учреждения".

"Данная акция направлена на дестабилизацию деятельности учреждения", - считают в управлении.

В пресс-релизе подчеркнуто, что к протестующим физическую силу и спецсредства не применяли и что конфликтов в колонии не возникало. О случившемся колония сообщила прокурорам, в СК и региональному омбудсмену.

Сейчас с голодающими проводят разъяснительную сотрудники УФСИН, колонии и психологи.

По информации регионального издания Orenday, голодовку объявили больше 30 заключенных, недовольных условиями содержания. Журналисты отмечают, что в этой колонии в Акбулаке содержится бывший мэр Оренбурга Евгений Арапов, приговоренный в 2020 году к 4,5 годам лишения свободы.

Подтверждением информации о количестве протестующих "Интерфакс" не располагает.

Оренбургская область ИК-9 ФСИН Оренбург Акбулак Евгений Арапов

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