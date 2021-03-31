Шестеро осужденных поцарапали себя проволокой в иркутской колонии

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Шестеро осужденных нанесли себе царапины металлической проволокой в исправительной колонии №14, расположенной в Ангарске Иркутской области. Об этом сообщила в среду пресс-служба ГУФСИН по региону.

Инцидент произошел во вторник, 30 марта.

"После прогулки двое осужденных, являющихся злостными нарушителями режима и содержащихся в помещении камерного типа, отказались подчиниться законным требованиям сотрудников и выходить из прогулочного двора", - говорится в сообщении.

Их поддержали еще четверо заключенных.

Действия выводящих их сотрудников колонии были зафиксированы на камеру.

"После обязательного медицинского осмотра у осужденных обнаружили царапины, которые они нанесли куском металлической проволоки", - говорится в сообщении.

Им оказана медицинская помощь. Отмечается, что их жизни и здоровью ничто не угрожает.