Ройзман оштрафован на 5000 рублей за участие в съезде в Москве

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - В Екатеринбурге мировой суд оштрафовал бывшего мэра города Евгения Ройзмана на 5000 рублей за участие в деятельности нежелательной организации в связи с его планами прийти на съезд муниципальных депутатов в Москве.

Перед началом заседания Ройзман заявил журналистам, что не понимает, в чем его обвиняют.

"У меня нет ожиданий, мне пока никто не может сформулировать, в чем я обвиняюсь, какие ко мне претензии", - сказал он.

В суде он попросил судью конкретизировать, что ему вменяется, и "очень четко озвучить формулировку".

"Согласно постановлению от 13 марта 2021 года, в период времени с 10 до 12 часов Ройзман, находясь на территории гостиничного комплекса "Измайлово", (...) достоверно зная о том, что общественное сетевое объединение "Открытая Россия" входит в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ (...) принял участие 13 марта 2021 года в форуме "Объединенные демократы", организованной указанным объединением, тем самым способствуя осуществлению деятельности указанной иностранной организации на территории РФ", - зачитала судья.

Ройзман возразил что в материалах дела "нет ничего, что бы имело к нему отношение".

"Мы читали долго, слушали, там вообще нет ничего, что бы имело ко мне какое-то отношение. Там даже те, кого вы считаете организаторами, говорят, что Ройзман - не участник, Ройзман - спикер, пригласили читать лекцию. Единственная какая привязка есть ко мне, что я сфотографировался с несколькими людьми, но я в день фотографируюсь десятки раз. (...) Я - взрослый человек и я понимаю, что не сделал ничего плохого. Я даже не успел лекцию прочитать. Я вообще не понимаю, что я здесь делаю", - сказал бывший мэр Екатеринбурга.

Также во время суда Ройзман обозначил, что "не видел никакой иностранной организации" во время мероприятия.

"Я видел порядка 200 человек, большая часть из которых - муниципальные депутаты со всей России от Калининграда до Владивостока. Это люди, которых избирали жители их муниципалитетов. Я не видел никакой иностранной организации - это первое. Второе, если бы я вдруг решил посмотреть, что это за организация, и посмотрел бы реестр нежелательных и запрещенных (организаций - ИФ), я, кстати, до конца не ориентируюсь в этом, я бы никакой там организации этой не нашел", - сказал экс-мэр.

Во время заседания защита Ройзмана заявила несколько ходатайств, в том числе о прекращении производства по делу "в связи с отсутствием состава административного правонарушения". В удовлетворении ходатайств суд отказал.

13 марта в Москве полицейские задержали десятки человек, в том числе Ройзмана, в московской гостинице "Измайлово Дельта", где планировался съезд муниципальных депутатов, организованный проектом "Объединенные демократы".

Административное дело Ройзмана в связи с этим задержанием передали из Москвы в суд в Екатеринбурге.