Координатору "Открытой России" назначили третий штраф из-за форума депутатов в Москве

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Измайловский районный суд признал координатора движения "Открытая Россия" (Генпрокуратура признала одноименную британскую организацию нежелательной на территории РФ) Татьяну Усманову виновной в невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации и назначил ей штраф в размере 30 тыс. рублей.

"Сегодня суд признал меня виновной по ст. 20.6 ч. 1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения) и назначил штраф в размере 30 тыс. рублей", - сказала Усманова "Интерфаксу" во вторник.

Таким образом, Усмановой назначен третий по счету штраф из-за форума независимых депутатов, который состоялся в марте в гостинице "Измайлово Дельта" в Москве.

"Первый штраф по ст. 20.33 КоАП РФ (осуществление деятельности на территории РФ иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности). Он составил 15 тыс. рублей", - поясняет Усманова.

Также в апреле суд признал Усманову виновной по ст. 6.3. ч. 2 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, совершенные в период режима чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения заболевания) и назначил ей штраф 150 тыс. рублей.

3 марта в гостинице "Измайлово Дельта" планировалось провести съезд муниципальных депутатов, который организовал проект "Объединенные демократы". В пресс-службе столичного управления МВД сообщили, что сотрудники правоохранительных органов задержали около 200 представителей общественной организации, нарушивших санитарно-эпидемиологические требования на мероприятии в гостиничном комплексе в столице.

Кроме Усмановой среди задержанных были глава Красносельского муниципального округа Москвы Илья Яшин, бывший муниципальный депутат Юлия Галямина, политик Владимир Кара-Мурза-младший, бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник, исполнительный директор "Открытой России" Андрей Пивоваров и председатель движения Анастасия Буракова.