Леонида Гозмана отпустили из полиции с протоколом

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Политика Леонида Гозмана, которого задержали накануне в Москве, отпустили из полиции ближе к полуночи, сообщает его адвокат Михаил Бирюков "Интерфаксу" во вторник.

В отношении Гозмана составили протокол о нарушении установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования (ст. 20.2 ч. 5 КоАП РФ). Санкция по данной статье предусматривает административный штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей или обязательные работы на срок до сорока часов.

По словам адвоката, дата судебного заседания будет назначена на конец мая.

В понедельник сотрудники полиции задержали Гозмана в Москве за участие в несанкционированной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которая прошла 21 апреля.