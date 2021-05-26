Крым на четверть выполнил поручение Аксенова по COVID-вакцинации к турсезону

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Более 210 тысяч жителей Крыма привились от коронавируса с начала кампании по вакцинации, сообщил министр здравоохранения республики Александр Остапенко.

"На сегодняшний день мы привили 210 315 человек, из них 159 239 получили второй компонент. Функционируют 102 стационарных пункта вакцинации, работает 57 выездных бригад", - сказал Остапенко на брифинге в среду. Всего республика получила 260 тыс. доз вакцины.

В феврале глава Крыма Сергей Аксенов поставил задачу вакцинировать к началу курортного сезона 800 тыс. человек, так как этого должно хватить для формирования коллективного иммунитета.

В Крыму с 17 марта 2020 года из-за угрозы распространения коронавируса действует режим повышенной готовности. Диагноз COVID-19 был подтвержден в регионе у 43 тыс. человек, более 1,3 тыс. инфицированных умерли. Еженедельный суточный прирост случаев заражения увеличивался с марта до конца майских праздников, однако в последние две недели начал снижаться.