Более 50% школьников в России сталкивались с травлей

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Сотрудники аппарата уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой в ходе проверок выяснили, что работа школьных служб медиации во многих регионах РФ оказалась формальной, а с травлей в школах, согласно результатам опроса, сталкивались более половины учащихся.

"К сожалению, порой они (службы медиации - ИФ) оказались абсолютно формальными. Полагаю, что нужны законодательные механизмы для того, чтобы это все заработало. Думаю, сегодня в помощь этой проблеме будет закон о воспитании, который инициирован президентом РФ", - сказала Кузнецова журналистам в ходе рабочей поездки в Ставрополь в понедельник.

Она отметила, что, по результатам опроса, более половины детей в стране сталкивались с травлей в школе.

"К сожалению, по результатам опроса более 50% детей сталкивались с буллингом. Это чаще, чем каждый второй. Только 39% детей никому об этом не рассказывают. То есть основная беда травли в школе - это ее латентность. Когда взрослым не хватает времени, может быть, профессионализма, может, порой, желания увидеть, что ребенок страдает по какой-либо причине. Это может обернуться очень большой бедой", - подчеркнула Кузнецова.

"И конечно, после того, как мы увидели эту печальную статистику, мы провели проверки почти во всех регионах России. Проверили службы медиации", - пояснила она.

Омбудсмен отметила, что школьная жизнь должна быть наполнена не только стремлением сдать ЕГЭ на 100 баллов, но она должна стать "более комфортной, более принимающей, человечной". "Нужно единство школы и семьи, чтобы мы достигли желаемого результата, и это не 100 баллов по ЕГЭ, а счастье ребенка", - добавила она.