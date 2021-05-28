МИД РФ счел, что Россия проживет без Договора по открытому небу

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Безопасность России после фактического развала Договора по открытому небу (ДОН) не пострадает, Москва проживет без него, заявил в пятницу "Интерфаксу" замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы проживем без ДОН, переживем его отсутствие. Наша безопасность не пострадает. Но политически американцы совершают одну за другой грубые ошибки", - сказал Рябков в пятницу.

Замглавы МИД РФ также отметил, что США упускают шансы наладить отношения с Россией, решение выйти из ДОН - очередное доказательство этому.

"Мы вновь убедились, что американцы продолжают хождение по собственным граблям. Это повторяется из раза в раз, когда они упускают шансы каким-то образом изменить стандарт поведенческий собственный в диалоге с нами и по вопросам важным не только с точки зрения двусторонних отношений", - сказал он.

Рябков отметил, что единственным исключением из этого за последние годы стало решение США продлить Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

"Остальное - это нескончаемые попытки выставить Россию в ложном свете, пытаться на нас возложить ответственность за те или иные проблемы в области безопасности. И это при всем том, что по всем элементам американских претензий в наш адрес мы исчерпывающим образом с ними объяснились, и не только с ними, а со всеми их союзниками", - подчеркнул замминистра.

Он напомнил, что Москва предложила компромисс: США объявляют о решении вернуться в ДОН, Россия приостанавливает внутренние процедуры о выходе из Договора и уже потом стороны продолжили бы в совокупности обсуждать обоюдные претензии.

"А они продолжают настаивать на том, что здесь возможна только улица с односторонним движением, что Россия должна идти на односторонние уступки. Так это не работает", - сказал Рябков.

Замминистра добавил, что Россия вскоре завершит внутренние процедуры по выходу из ДОН. Он подчеркнул, что российская сторона исходила из того, что США в ДОН не вернутся и другого ожидать не приходилось.

При этом, говоря о том, может ли данное окончательное решение Вашингтона сказаться на предстоящем саммите РФ-США, Рябков ответил: "Если бы американское решение было иным, и они бы сказали "Да, мы возвращаемся в ДОН", вот это бы нас удивило. И это, конечно, оказало бы благотворное воздействие на атмосферу подготовки саммита и его проведение, но, увы, этого не произошло".

Решение США по выходу из ДОН

Накануне, 27 мая, в МИД России "Интерфаксу" сообщили, что Вашингтон уведомил Москву о решении не возвращаться в Договор по открытому небу.

Договор по открытому небу (The Treaty on Open Skies) был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Россия ратифицировала договор 26 мая 2001 года. Участники договора могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.

21 мая 2020 года Дональд Трамп, находившийся на посту президента США, заявил, что принял решение о выходе из ДОН.

Как сообщалось в соответствующем заявлении госсекретаря Майка Помпео, причиной выхода США из договора стали введенные Россией ограничения на наблюдательные полеты, в том числе ограничение в 500 км для полетов иностранных инспекторов над Калининградской областью, а также "отказ в доступе для наблюдательных полетов в 10-километровом коридоре на границе с Южной Осетией и Абхазией".

Россия претензии США отвергла.

15 января 2021 года МИД России сообщил, что Москва начинает внутригосударственные процедуры по выходу из ДОН. Госдума на заседании 19 мая единогласно проголосовала за денонсацию Договора по открытому небу.