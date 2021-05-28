Холодный фронт принесет в Крым ливни с грозами и градом

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на ближайшие выходные, 29-30 мая, из-за ухудшения погоды. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба МЧС региона, входящего в состав крымского правительства.

"В связи с прохождением холодного фронтального раздела днем и до конца суток 29 мая, ночью и утром 30 мая в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, крупный град, шквал 20-25 м/с", - говорится в пресс-релизе.

Спасатели рекомендуют жителям полуострова и туристам держаться на улице подальше от ветхих конструкций и не парковать автомобили под деревьями.

В Крыму уже несколько дней наблюдается по-настоящему летняя жара.