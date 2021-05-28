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РАН сочла недостаточными темпы COVID-вакцинации в России

РАН сочла недостаточными темпы COVID-вакцинации в России
Фото: Basilio H. Sepe/Majority World/Universal Images Group via Getty Images

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Президиум Российской академии наук заявил о необходимости ускорения вакцинации от коронавируса в стране, поскольку нынешние темпы остаются низкими.

"В России уже в течение нескольких месяцев созданы все возможности для того, чтобы сделать прививки от COVID-19 всем желающим, без каких-либо ограничений. При этом темпы вакцинации остаются низкими: на сегодняшний день первую дозу вакцины получили всего 11% жителей, закончили вакцинацию 8%", - говорится в обращении, опубликованном на сайте РАН.

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В РАН считают, что "этого явно недостаточно".

"По законам эпидемиологии пандемия будет побеждена, если 60-70% населения имеют защиту от заражения. Если учесть, что защита после прививки или заболевания ослабляется с течением времени, то этот эпидемический порог может быть не достигнут, если мы сегодня не обеспечим вакцинацию большей части населения. Соответственно, пандемия будет продолжаться. Сохранятся и связанные с коронавирусом ограничения. Поэтому для россиян так важно сделать прививку от COVID-19 как можно быстрее", - говорится в обращении.

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РАН коронавирус

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