В России коронавирус за сутки обнаружили еще у 9 289 человек

В карантинном центре в Коммунарке Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 9 289 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

За минувшие сутки по выздоровлении из больниц выписали 9 250 человек, 401 пациент умер.

В Москве выявили 3 241 новый случай COVID-19 за сутки. Умер 61 пациент, еще 2 911 человек выздоровели.

Наименьшее число заболевших за сутки выявлено в Тыве (пять случаев), Магаданской области (четыре), Еврейской АО, в Ненецком АО и Чукотском АО (по одному).

Еще 846 новых случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Санкт-Петербурге, 750 - в Московской области, 180 - в Ростовской области, 149 - в Нижегородской области, 148 - в Воронежской области, 114 - в Саратовской области, по 108 - в Якутии, Иркутской области. В других регионах России суточный прирост не превышает ста случаев.

Всего в России со 2 марта 2020 года зарегистрировано 5 млн 053 тыс. 748 случаев коронавирусной инфекции, 120 807 умерших и 4 млн 670 тыс. 484 выписанных.