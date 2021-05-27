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Глава Минздрава насчитал почти 17 млн получивших первую дозу вакцины

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - В России почти 17 млн человек получили первую дозу вакцины от коронавируса, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Вакцинация в России проходит с декабря 2020 года, с января ее проводят в массовом масштабе по поручению президента Владимира Путина.

24 мая глава Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин заявил, что полностью привиты от коронавируса более 10 млн россиян, а всего сделано более 25 млн прививок.

21 мая директор по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов говорил, что по состоянию на 19 мая в России привились от коронавируса 24 млн человек. Он назвал такие темпы вакцинации недостаточными.

Хроника коронавируса. Май.

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Одна из школ в испанской провинции Мурсия из-за коронавируса перенесла часть уроков из классов на пляж
Хроника 09 января 2020 года – 27 мая 2021 годаПандемия коронавируса
Минздрав Михаил Мурашко коронавирус Роспотребнадзор

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