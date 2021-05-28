Роспотребнадзор заявил, что переболевшим COVID нужно вакцинироваться

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Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор считает необходимым проходить вакцинацию даже людям, переболевшим коронавирусом.

"Вам следует сделать прививку, даже если у вас ранее был COVID-19. У людей, которые выздоравливают после COVID-19, развивается естественный иммунитет к вирусу, но пока достоверно неизвестно, как долго он длится и насколько хорошо вы защищены. Вакцины обеспечивают более надежную защиту", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Роспотребнадзор уточняет, что после вакцинации риски повторного заболевания заметно снижены. Человек заболевает в том случае, если не завершил полный курс вакцинации и не соблюдал рекомендованные меры предосторожности. Отмечается, что повторное заражение коронавирусной инфекцией проходит в легкой форме.

"При этом люди, которые заболевают после вакцинации, переносят инфекцию легко, не имеют осложнений", - отметили в ведомстве.