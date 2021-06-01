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Экс-директора "Открытой России" допросили в качестве подозреваемого

Андрей Пивоваров стал фигурантом дела о деятельности "нежелательной организации"

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Следователи допросили бывшего исполнительного директора движения "Открытая Россия (Генпрокуратура признала одноименную британскую организацию нежелательной в России) Андрея Пивоварова в качестве подозреваемого по уголовному делу об осуществлении деятельности организации, признанной нежелательной.

"Дело в отношении Пивоварова возбуждено по статье 284.1 УК РФ (осуществление деятельности на территории РФ иностранной или международной неправительственной организацией, в отношении которой принято решение о признании ее нежелательной), его допросили в СК в качестве подозреваемого", - сообщила "Интерфаксу" юрист, координатор "Правозащиты Открытки" Анастасия Буракова.

Санкция по данной статье предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет.

Юрист отметила, что в ходе допроса Пивоваров воспользовался 51-й статьей Конституции и не свидетельствовал против себя.

"Расследованием уголовного дела занимается Следственное управление Следственного комитета по Краснодарскому краю. Оно было возбуждено 29 мая", - добавила юрист.

По ее словам, во вторник Пивоваров, вероятно, будет доставлен в Краснодар, где ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Ранее Пивоваров сообщил агентству, что сотрудники полиции вывели его из самолета в Санкт-Петербурге и отвезли на допрос в СК. В настоящий момент в его квартире в Санкт-Петербурге проходит обыск.

"Открытая Россия" была учреждена в 2001 году по инициативе Михаила Ходорковского.

26 апреля 2017 года Генпрокуратура приняла решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности ряда иностранных неправительственных организаций: "Открытая Россия" (Великобритания), "Институт современной России" (США) и общественное сетевое движение "Открытая Россия" (Великобритания). В Генпрокуратуре считают, что эти НПО "осуществляют на территории РФ специальные программы и проекты в целях дискредитации результатов проходящих в России выборов, признания их итогов нелегитимными".

27 мая 2021 "Открытая Россия" полностью прекратила свою деятельность.

Открытая Россия Андрей Пивоваров

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