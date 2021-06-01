Госдума приняла закон о "социальной газификации"

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении поправки к закону о газоснабжении, которые позволят выполнить поручение президента о бесплатной для жильцов подводке газа к отдельным домам в уже газифицированных населенных пунктах.

Речь идет о поправках в законопроект № 815987-7 об увеличении пропускной способности газотранспортных систем. Их внесли в палату на прошлой неделе. Председатель думского комитета по энергетике Павел Завальный уточнял, что самая важная из поправок - введение института единого оператора газификации, им станет собственник Единой системы газоснабжения (ЕСГ) - "Газпром" и его компании. Там же, где собственник ЕСГ не присутствует, появится региональный оператор газификации.

Принятый закон, по словам депутата, решает вопрос об источниках финансирования газификации. "Прежде всего, это инвестиционная надбавка ГРО, которую теперь можно будет направлять на финансирование "последней мили". Кроме того, единый оператор или региональный оператор как центр ответственности смогут привлекать средства через механизмы льготных кредитов, займов и так далее. Тарифы для населения при этом не должны расти выше инфляции, кроме того, на население инвестиционные надбавки распространяться не будут", - пояснял Завальный.

Депутат уточнял, что услуги населению по подключению к газу должны будут оказываться по принципу "одного окна", на основании комплексных договоров. В рамках этих договоров подведение трубы к границе участка будет для домовладельца бесплатным.

"Что же касается затрат на проведение газа в границах участков и газификации непосредственно домовладений, то стоимость этих услуг будет нормироваться и контролироваться", - пояснял Завальный.

Нормативно-правовые акты для исполнения этого закона будут разработаны до 1 ноября 2021 года.

В апреле, оглашая послание Федеральному собранию, президент Владимир Путин потребовал, чтобы газовые трубы довели до отдельных участков бесплатно для домовладельцев. Он объяснил, что имеет в виду населенные пункты, к которым уже подвели газовые сети, но к отдельным домам трубы подвести не могут, например, из-за нехватки денег у муниципалитета. Он призвал правительство и регионы создать план газификации таких домохозяйств.

Вице-премьер Александр Новак затем сообщил, что это предложение затронет около 2 млн домохозяйств. В ООО "Газпром межрегионгаз" уточнили, что бесплатное подключение к газу будет доступно для домов площадью не больше 300 квадратных метров и участков, границы которых находятся не дальше чем на 200 метров от газораспределительной сети. За прокладку трубы по участку и подключение гражданам придется платить.