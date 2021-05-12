Бесплатная догазификация охватит около 2 млн российских домохозяйств

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Догазификация (бесплатное подключение к газу потребителей в населенных пунктах, где уже есть сетевой газ) охватит около 2 млн российских домохозяйств, заявил в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК) вице-премьер Александр Новак.

"Правительство держит на контроле поручение президента об ускорении темпов газификации. Здесь два аспекта, это в целом увеличение доли газифицированных населенных пунктов до максимальной к 2030 году. Сегодня это 71%, максимальный уровень - это 83%, исходя из общих топливо-энергетических балансов. На сегодняшний день вместе с депутатами Государственной думы, Советом Федерации работаем над реализацией поручения по догазификации населенных пунктов, к которым газ подведен, но до домовладений не дошел", - сказал вице-премьер.

"Речь идет о примерно 2 млн таких домохозяйств по предварительной оценке. Сейчас идет инвентаризация", - сказал Новак. По его словам, "самое главное и важное" нововведение заключается в том, что дано поручение избавить владельцев домов от расходов на прокладку трубопроводов до границы земельного участка.

"Такие изменения сегодня готовятся в законодательство и эта задача является приоритетной для того, чтобы не только повысить темпы газификации, но и снять нагрузку с населения", - поделился Новак.

Как сообщалось, поручения президента РФ Владимира Путина по итогам послания Федеральному собранию предусматривают бесплатную подводку газа в газифицированных населенных пунктах до границ домовладений, расположенных вблизи от внутрипоселковых газопроводов, в случае наличия соответствующей заявки. Догазификация должна продлиться до 2023 года.

Принятая в апреле правительством "дорожная карта" ускоренной газификации определила критерии такого подключения - это земельные участки, расположенные на расстоянии не более 200 метров от существующих газопроводов, в которых есть достаточная пропускная способность для подключения, а также мощность газоиспользующего оборудования не превышает 7 кубических метров в час.