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Губернатор, СК и прокуроры проверят подключение к газу жителей Краснотурьинска

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил Министерству энергетики и ЖКХ региона и главе ведомства разобраться с проблемой подключения к газу жителей Краснотурьинска после их жалобы на "прямую линию" с президентом. Проверки по жалобе начали в СК и прокуратуре.

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Светлана Култыгина из Краснотурьинска пожаловалась 30 июня Владимиру Путину, что ее и ее соседей никак не подключат к системе газоснабжения. "Дрова очень дорогие, баллоны с газом запретили. (...) Рядом с нами дачи мэров, там газифицировано все", - сказала она.

"Если на даче мэра есть газ, значит труба рядом есть. В соответствии с принятым решением и к вашему участку должна бесплатно быть подведена газовая труба, - ответил президент. - Что касается дальнейших действий, то здесь это отдельная тема, связанная с тем, что нужно обустраивать газовое хозяйство внутри вашего участка. (...) Мы сделаем таким образом, чтобы, безусловно, было обеспечено то, что было обещано, а именно, чтобы труба подошла к участку. А что касается внутри участка, это мы займемся отдельно".

Куйвашев написал в инстаграме, что вопрос пенсионерки будет решен и что он уже поручил мэру Краснотурьинска и министру энергетики и ЖКХ Николаю Смирнову "немедленно разобраться в ситуации".

"Я сразу позвонил мэру города Александру Устинову, он сказал, что у него нет дачи", - отметил глава региона.

Он добавил, что в курсе существования проблем, связанных с газификацией, на многих территориях.

"Дрова дорогие, а на газовые баллоны ввели ограничения. Мы постоянно работаем над этим вопросом", - подчеркнул Куйвашев.

Пресс-служба регионального управления СКР сообщила, что по жалобе началась доследственная проверка на предмет возможной халатности должностных лиц, которые игнорируют просьбы о газификации жилья. Следователи опросят заявительницу и должностных лиц, изучат необходимые документы и дадут правовую оценку сложившейся ситуации.

"В ходе надзорных мероприятий прокуратура установит, соблюдены ли газоснабжающей организацией требования законодательства при рассмотрении вопроса о подключении жилого дома заявительницы к системе газоснабжения", - заявили в областной прокуратуре.

Комментируя этот и другие вопросы о газификации жилья, Путин напомнил, что подведение трубы к домовладению должно быть бесплатно, а дальше подключение проводится за деньги собственника. Он добавил, что правительство сейчас разрабатывает типовой договор, чтобы не было необоснованного завышения цен.

"Сейчас в правительстве рассматривается возможность делать это в рамках одного контракта, договора и минимизировать затраты", - сказал президент.

Он отметил, что люди сейчас обращаются к разным компаниям, которые "накручивают" стоимость этих работ, в связи с этим и планируется создать единый договор.

Путин также сказал, что бесплатная газификация пока касается только мест постоянного проживания, населенных пунктов, однако СНТ тоже должны обеспечиваться газом.

"Принято решение на первом этапе обеспечить бесплатной милей только те населенные пункты, в которых люди живут постоянно. Есть разные садоводческие товарищества, где собственность земли является коллективной, и здесь возникают юридические вопросы, а есть товарищества, которые находятся внутри населенных пунктов, это означает, что до забора СНТ труба должна подведена бесплатно. Дальше это рассматривается как единое хозяйство, коллективная собственность", - подчеркнул Путин.

Он добавил, что задача газификации садовых товариществ будет реализовываться в рамках реализуемых программ газификации на период до 2025 года - это касается регионов, где есть централизованное газоснабжение.

Хроника 20 – 30 июня 2021 года"Прямая линия" с Владимиром Путиным
Краснотурьинск Свердловская область Владимир Путин Евгений Куйвашев СКР

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