Дума намерена принять законопроект о бесплатной газификации до конца весенней сессии

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что в среду в Думу вносится законопроект о бесплатной газификации частных домовладений и участков, его планируется принять ускоренными темпами - до завершения работы Думы.

"У меня на руках законопроект, который обеспечит на законодательном уровне решение задачи, которую вы поставили. Сегодня мы направим его в Государственную думу. Главная его суть - создание условий подведения газа до участка гражданина. Хочу подчеркнуть - и это прямо прописано в законопроекте - без привлечения его (гражданина - ИФ) средств", - сказал Турчак в ходе совещания президента Владимира Путина с членами правительства в среду.

Он добавил, что в партии рассчитывают принять документ в весеннюю сессию - чтобы люди быстрее получили доступ к газу и подключение было "максимально удобным и простым".

Весенняя сессия Госдумы - завершающая для текущего созыва. Как ожидается, последнее пленарное заседание состоится во второй половине июня.

Бесплатная газификация

Как сообщалось, поручения Путина по итогам послания Федеральному собранию предусматривают бесплатную газификацию домов, расположенных вблизи от внутрипоселковых газопроводов. Догазификация должна продлиться до 2023 года.

Принятая в апреле правительством "дорожная карта" ускоренной газификации определила критерии такого подключения потребителей к газу - это земельные участки, расположенные на расстоянии не более 200 метров от существующих газопроводов, в которых есть достаточная пропускная способность для подключения, а мощность газоиспользующего оборудования не превышает 7 кубических метров в час.

Ранее в мае вице-премьер Александр Новак в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК) заявил, что бесплатная газификация, по предварительной оценке, охватит около 2 млн российских домохозяйств.