Прокурор затребовала 9 лет колонии для лидера Меджлиса крымских татар

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Прокурор просит суд назначить главе Меджлиса крымских татар (организация считается в РФ экстремистской и запрещена) Рефату Чубарову 9 лет в колонии общего режима, признав виновным в организации массовых беспорядков, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Срок наказания считать с момента его экстрадиции на территорию Российской Федерации ", - сказала гособвинитель.

Гражданина Украины, бывшего депутата украинской Рады судят заочно в Верховном суде Крыма, в понедельник там проходят прения. Дело рассматривает коллегия из трех судей. Политик последние семь лет постоянно живет на Украине, ему запрещен въезд в РФ.

В чем обвиняют Чубарова

63-летнему Чубарову вменяют в вину организацию сопровождавшихся насилием и уничтожением имущества массовых беспорядков в столице Крыма - Симферополе незадолго до регионального референдума 2014 года, после которого полуостров вошел в состав России (часть 1 статьи 212 УК РФ).

По версии следствия, председатель меджлиса поручил своему заместителю Ахтему Чийгозу организовать 26 февраля 2014 года беспорядки возле парламента Крыма, чтобы сорвать его заседание. Сторонники организации попытались оттеснить от здания митинговавших там активистов партии "Русское единство", завязалась драка, произошла давка: два человека погибли (позднее посмертно награждены медалями "За защиту республики Крым") и порядка 80-ти пострадали.

Представители меджлиса выступали за территориальную целостность Украины, активисты "Русского единства" - за вхождение полуострова в состав РФ.

Адвокат Чубарова по назначению Александр Осокин заявил, что свидетели защиты опровергли показания свидетелей обвинения, и попросил суд вынести оправдательный приговор. "Давка произошла вследствие нарастающей агрессии (с обеих сторон - ИФ) и эпизодических конфликтов. (. . .) Прошу оправдать Чубарова Рефата Абдурахмановича по всем пунктам предъявленного обвинения", - сказал адвокат.

Суд удалился в совещательную комнату. Приговор планируется вынести 1 июня.

Верховный суд Крыма запретил Меджлис крымских татар в РФ в 2016 году.

Этот же суд в сентябре 2017 году приговорил зампреда меджлиса Чийгоза к восьми годам колонии, но вскоре он вышел на свободу, был переправлен в Турцию, оттуда прилетел на Украину, где и живет в настоящее время.

Пятеро сторонников меджлиса получили условные сроки по решению одного из райсудов Симферополя.

Крым, который после развала Советского Союза остался в составе независимой Украины в качестве автономной республики, на фоне смены власти в Киеве вошел в состав России после регионального референдума в марте 2014 года. Украина его результаты не признает, считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Страны Евросоюза и США называют действия РФ аннексией, ввели санкции в отношении сотен компаний, политиков и бизнесменов. Россия заявляет, что тема Крыма закрыта навсегда, регион принадлежит ей.