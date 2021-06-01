Единые требования к безопасности школ подготовят к следующему учебному году

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Единые требования к безопасности школ будут готовы к следующему учебному году, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"До следующего учебного года", - сказал Кравцов журналистам во вторник, отвечая на вопрос, когда будут подготовлены единые антитеррористические требования для школ.

В мае Минпросвещения РФ направило в регионы рекомендации по усилению мер безопасности в школах, колледжах и детских садах, сообщил официальный канал ведомства "Большая перемена".

"Министр просвещения РФ Сергей Кравцов подписал письмо с рекомендациями для регионов по усилению мер безопасности в образовательных организациях в связи с произошедшей 11 мая трагедией в гимназии № 175 г. Казани", - говорилось в сообщении.

В нем уточнялось, что документ содержит правила, обеспечивающие сохранение жизни, здоровья как обучающихся, так и работников образовательных организаций. В документе также говорится о неукоснительном соблюдении требований к антитеррористической защищенности образовательных учреждений, установленных постановлением правительства от 2019 года.

Кроме того, в документе шла речь о необходимости "выработать дополнительные меры с учетом анализа обстановки" в субъекте РФ, проверить степень защиты образовательных организаций, "организовать разъяснительную работу в педагогических коллективах, провести классные часы о законопослушном поведении, общешкольные родительские собрания".

В сообщении также говорилось, что в письме, направленном в школы, содержится рекомендация по разработке плана работы в кризисной ситуации, для организации действий всех участников.

Согласно документу, деятельность антикризисной команды должна обеспечиваться поддержкой внешнего консультанта, который оказывает помощь как на стадии формирования команды, ее обучения, так и во время ЧС.

В рекомендациях уточняется, что этим специалистом должен быть представитель антикризисного подразделения или городской службы экстренной психологической помощи.

"В кризисных ситуациях собственных ресурсов образовательной организации часто оказывается недостаточно. Именно поэтому необходима координация работы с региональными антикризисными подразделениями", - подчеркивается в документе.