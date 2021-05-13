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Депутаты предлагают привлечь Росгвардию к охране школ

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Росгвардию необходимо привлечь к охране школ по всей стране, с таким предложением депутаты Госдумы РФ планируют обратиться к правительству в течение ближайших недель, сообщает в четверг газета "Известия".

"В течение двух недель "Справедливая Россия" направит в кабмин предложение о привлечении сотрудников Росгвардии к охране всех школ", - говорится в публикации со ссылкой на члена комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов, зампредседателя фракции "Справедливая Россия" Олега Шеина.

По мнению парламентария, "все задачи по обеспечению безопасности школ нужно перепоручить Росгвардии".

"Сначала нам нужно направить официальное письмо в правительство на согласование. И родители не должны скидываться на охрану, ведь безопасность не должна зависеть от доходов людей", - заявил Шеин в беседе с изданием и уточнил, что необходимо перестроить саму систему охраны школ.

В других фракциях поддержали идею. В КПРФ считают, что привлечение федеральной службы к такой работе не должно привести к раздуванию штата Росгвардии, а в ЛДПР полагают, что это не потребует дополнительных финансовых затрат, пишет газета.В "Единой России" согласны, что школы должны охранять профессионалы. Инициативу поддерживают и в Совете Федерации - там также подчеркивают необходимость комплексных реформ, направленных на повышение безопасности учебных заведений, пишут "Известия".

Как ранее сообщал "Интерфакс", 11 мая в Казани отчисленный в апреле из колледжа 19-летний студент Ильназ Галявиев устроил стрельбу в гимназии №175, где он раньше учился. В результате погибли девять человек, в том числе семь детей и две учительницы. Пострадали 20 детей, а также трое взрослых. Галявиев был задержан и в среду отправлен под арест. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство).

Росгвардия

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