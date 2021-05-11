В Москве дополнительно проинструктировали охранников школ

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - В Москве после стрельбы в Казани провели дополнительный инструктаж для охранных предприятий, которые работают в школах, сообщили в городском департаменте образования и науки.

Также в школах проверили, работают ли тревожные кнопки, есть ли пути эвакуации и можно ли использовать эвакуационные выходы.

В департаменте отметили, что профилактические мероприятия, направленные на выявление и предупреждение терактов, в школах проводят регулярно. В тренингах по пожарной безопасности и антитеррористической защищенности участвуют силовые ведомства. Также все сотрудники охранных предприятий в школах регулярно проходят инструктажи и посещают занятия в учебном центре.

В Казани еще до завершения операции в гимназии №175 ограничили вход во все школы города. Затем в МВД сообщили, что в городе введен режим КТО.

После стрельбы в школе президент Рустам Мининханов провел заседание антитеррористической комиссии Татарстана, сообщила его пресс-секретарь Лилия Галимова.

В результате стрельбы в гимназии погибли восемь человек, в том числе одна учительница, пострадали еще 18 школьников и трое взрослых. Подозреваемый - 19-летний Ильназ Галявиев - задержан и арестован. В его отношении расследуется уголовное дело об убийстве.

После случившегося в регионах Поволжья власти начали проверки мер безопасности в школах.