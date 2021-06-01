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Глава центра "Насилию.нет" оштрафована на 150 тысяч рублей

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Руководитель центра "Насилию.нет" (признан в России иноагентом) Анна Ривина оштрафована на 150 тысяч рублей.

Перовский суд Москвы признал ее виновной по ч. 1 ст. 19.34 КоАП (нарушение порядка деятельности НКО, выполняющей функции иностранного агента), сообщили в пресс-службе суда.

Как ожидается, решение суда будет обжаловано.

В середине апреля этот же суд оштрафовал центр "Насилию.нет" на 300 тысяч рублей за аналогичное правонарушение.

Минюст 29 декабря 2020 года признал организацию иноагентом.

"Насилию.Нет" существует с 2015 года, как НКО он зарегистрировался в 2018 году. Правозащитный центр занимается помощью пострадавшим от домашнего насилия. В день признания организации иноагентом Ривина высказала мнение, что центр пострадал преимущественно за участие в работе над законопроектом против домашнего насилия.

Анна Ривина Перовский суд Москва Насилию.нет

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