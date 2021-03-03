Центр "Насилию.Нет" хотят оштрафовать за политическую деятельность

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Признанный иноагентом центр помощи жертвам домашнего насилия "Насилию.Нет" могут оштрафовать, поскольку эксперт Минюста счел, что организация нарушает законы об иногентах и занимается политической деятельностью. Политику в ведомстве усмотрели в призывах центра поддержать законопроект о профилактике домашнего насилия, пишет "Коммерсантъ".

Газета ссылается на протокол, который на организацию составил ведущий специалист—эксперт главного управления Минюста по Москве Иван Татарников. Он считает, что центр ведет политическую деятельность, нарушая ч. 1 ст. 19.34 КоАП. Организации за это грозит штраф до 500 000 рублей, ее директору Анне Ривиной - до 300 000 рублей.

Политику эксперт усмотрел в том, что центр активно ведет кампанию в поддержку принятия законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия в России и призывает его принять. В Минюсте политической деятельностью считают "организацию, участие и проведение публичных мероприятий"; "публичное обращение к госорганам, органам местного самоуправления и должностным лицам и иные влияния на них, в том числе требование принятия законов"; "распространение мнений о принимаемых госорганами решениях и проводимой политике", объясняет издание.

Также центру вменяют подготовку обращения к правительству с требованием "принять срочные меры для обеспечения защиты пострадавших от домашнего насилия в условиях изоляции в связи с коронавирусом". Голосование по этой петиции идет на портале "Российская общественная инициатива".

В протоколе Татаренков упомянул выступления Ривиной на конференциях о домашнем насилии, публикацию центром видеоинструкции для пострадавших, публикацию на сайте телефона доверия кризисного центра "Анна" (помогает женщинам; признан иностранным агентом в 2016 году).

По словам Ривиной, к протоколу эксперт приложил 200 страниц с ее интервью.

"Также нас обвиняют в том, что наш законопроект находится на сайте Госдумы. То есть нас обвиняют в том, что Госдума согласна рассматривать этот законопроект. Там же приводятся мои выступления про проблематику домашнего насилия", - сказала она и добавила, что выступала в Госдуме и в Совете Федерации по их приглашению.

Юрист международной правозащитной группы "Агора" Кирилл Коротеев намерен обжаловать протоколы, составленные на центр и на Ривину. Он сказал "Коммерсанту", что впервые на его практике организации вменяется в вину законопроект, вынесенный на рассмотрение в Госдуму.

Центр "Насилию.Нет" был признан иноагентом в конце декабря 2020 года.