Совет Федерации одобрил закон о "социальной газификации"

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Совет Федерации одобрил закон о бесплатной для потребителей подводке газовых труб к участкам отдельных домовладений в уже газифицированных нааселенных пунктах. Закон принимается по поручению президента, прозвучавшему в послании Федеральному собранию.

Это законопроект № 815987-7 об увеличении пропускной способности газотранспортных систем. Поправки в него внесли в Госдуму на прошлой неделе. 1 июня законопроект был принят в окончательном чтении.

Председатель думского комитета по энергетике Павел Завальный уточнял, что самая важная из поправок - введение института единого оператора газификации, им станет собственник Единой системы газоснабжения (ЕСГ) - "Газпром" и его компании. Там же, где собственник ЕСГ не присутствует, появится региональный оператор газификации. По словам Завального, закон решает вопрос об источниках финансирования газификации.

"Прежде всего, это инвестиционная надбавка ГРО, которую теперь можно будет направлять на финансирование "последней мили". Кроме того, единый оператор или региональный оператор как центр ответственности смогут привлекать средства через механизмы льготных кредитов, займов и так далее. Тарифы для населения при этом не должны расти выше инфляции, кроме того, на население инвестиционные надбавки распространяться не будут", - говорил депутат.

Услуги населению по подключению к газу должны будут оказываться по принципу "одного окна", на основании комплексных договоров. В рамках этих договоров до границы участка подведение газа будет осуществляться без привлечения средств граждан. За прокладку трубы по участку и подключение к газу собственникам придется платить, но расценки за это в Думе обещали нормировать и контролировать.

Срок разработки нормативно-правовых актов, которые потребуется принять для исполнения данного закона, определен до 1 ноября 2021 года.

Гендиректор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов говорил, что поправки о социальной газификации "определяют переход на новую модель газификации".

"Так, введение института единого оператора газификации предполагает строительство единым оператором всех элементов инфраструктуры в рамках программ газификации регионов страны: газопроводы-отводы, межпоселковые газопроводы и газораспределительные сети - вплоть до границ земельных участков. Правительство РФ определит юридическое лицо, являющееся единым оператором газификации, и перечень федеральных территорий и субъектов РФ, в которых действует единый оператор газификации", - говорил Густов.

"И вторая важная инновация касается проведения ускоренной догазификации уже газифицированных населенных пунктов без привлечения средств граждан, обеспечить которую должен также единый оператор газификации. Для реализации этого процесса планируется разработка правительством РФ в максимально короткий срок ряда нормативных актов", - добавил он.