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Источник сообщил, что в квартире Геннадия Гудкова нашли патроны

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - В Москве возбуждено уголовное дело о незаконном обороте оружия после того, как на съемной квартире политика Геннадия Гудкова, отца Дмитрия Гудкова и бывшего депутата Госдумы, нашли патроны, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

МоскваПолитик Дмитрий Гудков задержан по делу о неуплаченной арендеПолитик Дмитрий Гудков задержан по делу о неуплаченной арендеЧитать подробнее

"В квартире на Большой Грузинской улице обнаружены 50 патронов от пистолета Макарова. Квартира находится в пользовании Геннадия Гудкова. По факту незаконного хранения патронов возбуждено дело по ч. Ст. 222 УК РФ", - сказал он.

Также при обыске в этой квартире нашли разрешение на ношение наградного оружия на имя Гудкова.

"Интерфакс" пока не располагает официальной информацией правоохранительных органов по этому поводу.

Дмитрия Гудкова и его тетку Ирину Ермилову задержали 1 июня по уголовному делу о причинении особо крупного имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием из-за неуплаты аренды. По данным защиты, в деле идет речь о неуплате долга организацией ООО "Сектор-2А", которую возглавляла Ермилова, по договору аренды нежилого помещения в 2015-2017 годах на сумму более 1 млн руб. Потерпевшим в деле выступает департамент городского имущества - собственник помещения, отмечали адвокаты.

Гудков-младший говорил, что к этой организации не имеет никакого отношения.

Перед задержанием у Дмитрия Гудкова прошел обыск на даче.

Москва Геннадий Гудков Дмитрий Гудков Ирина Ермилова

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