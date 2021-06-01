Экс-директора "Открытой России" заподозрили в размещении материалов в ее поддержку

Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Следствие вменяет в вину бывшему исполнительному директору движения "Открытая Россия" (признана нежелательной на территории РФ) Андрею Пивоварову публикации в поддержку данной организации.

"В августе 2020 года, подозреваемый, являясь участником иностранной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ, разместил в открытом доступе сведения агитационного характера в поддержку данной организации. При этом фигурант неоднократно привлекался к административной ответственности за участие в деятельности иностранной неправительственной организации, признанной нежелательной на территории РФ", - сообщила во вторник пресс-служба управления СКР по Краснодарскому краю.

Отмечается также, что в отношении Пивоварова возбуждено уголовное дело по ст.284.1 УК РФ (участие в деятельности иностранной неправительственной организации, признанной нежелательной на территории РФ). Санкция данной статьи предусматривает от двух до шести лет лишения свободы.

Пресс-служба также сообщает, что подозреваемый был задержан при попытке покинуть Россию и скрыться от следствия.

Сняли с самолета

Ранее Пивоваров сообщил "Интерфаксу", что сотрудники полиции вывели его из самолета в Петербурге и отвезли на допрос в СК.

Юрист, координатор "Правозащиты Открытки" Анастасия Буракова сообщила агентству, что в ходе допроса в качестве подозреваемого Пивоваров воспользовался 51-й статьей Конституции и не свидетельствовал против себя. По ее словам, расследованием возбужденного 29 мая дела занимается Управление по Краснодарскому краю.

Юрист добавила, что во вторник, как ожидается, Пивоваров будет доставлен в Краснодар. "Скорее всего, обвинение ему предъявят в Краснодаре и там же изберут меру пресечения", - сказала.

Информированный источник в свою очередь сообщил "Интерфаксу", что слушания по избранию меры пресечения Пивоварову пройдут "не ранее среды" в Октябрьском суде Краснодара.

История "Открытой России"

"Открытая Россия" была учреждена в 2001 году по инициативе Михаила Ходорковского.

26 апреля 2017 года Генпрокуратура решила нежелательной на территории РФ деятельность таких иностранных неправительственных организаций, как "Открытая Россия" (Великобритания), "Институт современной России" (США) и общественное сетевое движение "Открытая Россия" (Великобритания). В Генпрокуратуре считают, что эти НПО "осуществляют на территории РФ специальные программы и проекты в целях дискредитации результатов проходящих в России выборов, признания их итогов нелегитимными".

27 мая 2021 года "Открытая Россия" полностью прекратила свою деятельность.