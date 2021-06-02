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ПМЭФ-2021

В РФ сейчас действует около 100 тыс. коек для лечения COVID-19

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - В России в настоящее время действует менее 100 тыс. коек для лечения больных коронавирусом, сообщил замминистра здравоохранения РФ Олег Гриднев.

"На сегодняшний день у нас действует меньше 100 тыс. коек, из которых почти 25%-30% - это резервный коечный фонд", - сказал Гриднев на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в среду.

По его словам, на пике пандемии коронавируса в РФ было развернуто более 280 тыс. коек. "Это те стационары, которые переводились из терапевтических, хирургических профилей в инфекционный профиль", - пояснил Гриднев.

По данным оперштаба на среду, 2 июня, суточный прирост новых заболевших коронавирусом в России составил 8 832, умерли 394 пациента.

Всего в России со 2 марта 2020 года, когда был выявлен первый заболевший, зарегистрировано 5 090 249 случаев инфицирования, 122 267 умерших и 4 702 599 выписанных.

Минздрав РФ Олег Гриднев Коронавирус ПМЭФ

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