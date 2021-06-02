В России за сутки коронавирусом заразились более 8,8 тыс. человек

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Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусом в России составил 8 832, умерли 394 пациента, следует из обнародованных в среду данных оперативного штаба.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 8 832 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1 153 (13,1%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

За минувшие сутки из российских больниц выписаны 9 020 человек, умерли 394 пациента.

В Москве выяснили 2 842 новых случая COVID-19 за сутки, 60 заболевших скончались и 2 567 выздоровели, сообщает оперативный штаб,.

Российская столица в течение всего времени распространения коронавируса в стране лидирует по уровню суточного прироста заболевших. Наименьшие показатели за сутки зафиксированы в Еврейской АО - один инфицированный, в Ненецком АО - два, ни одного заболевшего нет в Чукотском АО.

Всего в России со 2 марта 2020 года, когда был выявлен первый заболевший, зарегистрировано 5 090 249 случая инфицирования, 122 267 умерших и 4 702 599 выписанных.

Показатели прироста смертности в регионах

По информации оперативного штаба, еще 828 новых случая COVID-19 зафиксировано за сутки в Петербурге, 761 - в Подмосковье, 160 - в Ростовской области, 151 - в Нижегородской области, 137 - в Воронежской области, 113 - в Саратовской области, 110 - в Иркутской области, 100 - в Якутии. В других регионах России суточный прирост не превышает 100.

Согласно данным оперштаба о смертности, 36 пациентов скончались за сутки в Петербурге, 18 - в Нижегородской области, по 16 - в Ростовской области, Самарской области. 15 - в Воронежской области, по 12 умерших в Ленинградской и Свердловской областях. 11 - в Краснодарском крае, по 10 летальных случаев в Подмосковье, Пермском крае. По восемь - в Волгоградской и Саратовской областях. По семь умерших в Ульяновской области, Красноярском крае, Алтайском крае. По шесть - в Крыму, Челябинской области, Пензенской области. По пять умерших в Тверской, Тульской, Тюменской, Иркутской, Новосибирской, Курской областях, и Ставропольском крае.

По четыре - в Владимирской, Липецкой, Калининградской, Оренбургской областях. По три - в Карелии, Удмуртии, Чувашии, Новгородской области, Псковской области, Ивановской области, Костромской области, Рязанской области. По два летальных исхода в Дагестане, Карачаево-Черкессии, Башкирии, Мордовии, Татарстане, Бурятии, Мурманской области, Астраханской области, Кемеровской области, Омской области, Брянской области, Орловской области, Смоленской области, Тамбовской области, Ярославской области, Вологодской области. По одному летальному случаю в Коми, Адыгее, Калмыкии, Ингушетии, Хакасии, Якутии, Ханты-Мансийском АО, Магаданской области, Сахалинской области, Белгородской области, Архангельской области, Кировской области, Хабаровском крае, Забайкальском крае, Севастополе.

Тестирование

По информации Роспотребнадзора, опубликованной в среду, в России нарастающим итогом проведено более 138,8 млн тестов на COVID-19, из них 305 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением в стране остаются 528 985 человек.