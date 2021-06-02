Минздрав насчитал более 70 тыс. пациентов с COVID в стационарах РФ

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Свыше 70 тыс. пациентов с коронавирусной инфекцией в России в настоящее время проходят лечение в стационарах, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"На сегодняшний день 270 тыс. человек болеют коронавирусом, более 70 тыс. находятся в стационарах, более 1,5 тыс. находятся в отделениях реанимации ", - сказал Мурашко в эфире студии общества "Знание" на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в среду.

По его словам, вакцинация позволяет или профилактировать заболевание коронавирусом, или перенести его в более легкой форме.

"В большинстве своем это работает, и процент эффективности вакцины "Спутник V" сегодня более 96%", - сообщил министр.

Ранее замминистра здравоохранения РФ Олег Гриднев сообщил, что в России в настоящее время действует менее 100 тыс. коек для лечения больных коронавирусом, из них почти 25%-30% - это резервный коечный фонд.