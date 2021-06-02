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ПМЭФ-2021

В Росавиации призвали не беспокоиться об отмене ряда рейсов между РФ и Германией

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Глава Росавиации Александр Нерадько призвал не беспокоиться об отмене нескольких рейсов между РФ и Германией в среду.

"Все решено, все решено, все решено. Все решили, не беспокойтесь, все хорошо", - сказал он журналистам на полях ПМЭФ-2021, отвечая на вопрос, решена ли проблема с отменами рейсов.

Несколько рейсов между РФ и Германией ранее в среду отменили Lufthansa, "Аэрофлот" и S7, следует из открытых данных.

На прошлой неделе авиакомпании Air France и Austrian Airlines сообщали об отмене ряда рейсов в РФ. После ситуации с посадкой самолета Ryanair в Минске они планировали полеты, минуя воздушное пространство Белоруссии, но не получали соответствующее разрешение от российских авиавластей. В Росавиации объясняли задержку выдачи разрешений большим числом запросов.

Росавиация Александр Нерадько Германия

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