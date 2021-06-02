Поиск
Важно
ПМЭФ-2021

Lufthansa отменила два рейса в Россию в облет Белоруссии

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Германская авиакомпания Lufthansa в среду отменила два рейса в Россию, намечавшиейся в обход воздушного пространства Белоруссии. Как следует из онлайн-табло аэропорта "Домодедово", отменены рейсы LH 1444 и LH 1445 из Франкфурта в Москву и обратно.

Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске

По данным Flightradar24, авиакомпания также отменила рейс LH1437 из Санкт-Петербурга во Франкфурт. На онлайн-табло аэропорта "Пулково" отметки об отмене рейса нет.

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, отмена рейсов связана с несвоевременной подачей документов об их согласовании.

"Причина - несвоевременная или неполная подача документов об изменении маршрута перевозчиком", - сказал он.

Другие рейсы, следующие из Европы в Россию в обход Белоруссии в среду скорее всего будут выполнены.

По данным Flightradar24, неоднократно отмененный прежде рейс AirFrance из Парижа в Москву готовится к вылету в 10:20 GMT+2 (11:20 по Москве)

Также рейсы в Москву в среду планируют польская LOT, голландская KLM, а также британская British Аirways.

Европейские авиакомпании получили рекомендацию избегать воздушного пространства Белоруссии после того, как 23 мая был принудительно посажен в Минске самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. С борта сняли и задержали белорусского оппозиционера Романа Протасевича и его подругу, гражданку России Софию Сапегу.

После этого некоторые рейсы европейских перевозчиков, которые те решили совершить в облет Белоруссии, не сразу были согласованы российскими авиарегуляторами.

Белоруссия Москва Франкфурт Домодедово Пулково Air France

Новости по теме

Новости

Дипломаты РФ получили в Минске разрешение на доступ к россиянину Дудникову

Дипломаты РФ получили в Минске разрешение на доступ к россиянину Дудникову

Российские космонавты вышли в открытый космос

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 171 млн

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 171 млн

Самолет "Белавиа" экстренно сел в Краснодаре по пути из Хургады в Минск

Самолет "Белавиа" экстренно сел в Краснодаре по пути из Хургады в Минск

Что случилось этой ночью: среда, 2 июня

Большинство заводов JBS возобновят работу 2 июня после кибератаки

Большинство заводов JBS возобновят работу 2 июня после кибератаки

Судан сообщил о намерении изменить договор по военно-морской базе РФ

В США подготовили законопроект о санкциях против "Северного потока 2"

Пандемия коронавируса

В Бразилии 4 июня рассмотрят вопрос об импорте вакцины "Спутник V"

В Бразилии 4 июня рассмотрят вопрос об импорте вакцины "Спутник V"

ОПЕК+ сохранил свои планы по наращиванию добычи. Обобщение

ОПЕК+ сохранил свои планы по наращиванию добычи. Обобщение
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');