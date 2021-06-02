Lufthansa отменила два рейса в Россию в облет Белоруссии

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Германская авиакомпания Lufthansa в среду отменила два рейса в Россию, намечавшиейся в обход воздушного пространства Белоруссии. Как следует из онлайн-табло аэропорта "Домодедово", отменены рейсы LH 1444 и LH 1445 из Франкфурта в Москву и обратно.

По данным Flightradar24, авиакомпания также отменила рейс LH1437 из Санкт-Петербурга во Франкфурт. На онлайн-табло аэропорта "Пулково" отметки об отмене рейса нет.

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, отмена рейсов связана с несвоевременной подачей документов об их согласовании.

"Причина - несвоевременная или неполная подача документов об изменении маршрута перевозчиком", - сказал он.

Другие рейсы, следующие из Европы в Россию в обход Белоруссии в среду скорее всего будут выполнены.

По данным Flightradar24, неоднократно отмененный прежде рейс AirFrance из Парижа в Москву готовится к вылету в 10:20 GMT+2 (11:20 по Москве)

Также рейсы в Москву в среду планируют польская LOT, голландская KLM, а также британская British Аirways.

Европейские авиакомпании получили рекомендацию избегать воздушного пространства Белоруссии после того, как 23 мая был принудительно посажен в Минске самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. С борта сняли и задержали белорусского оппозиционера Романа Протасевича и его подругу, гражданку России Софию Сапегу.

После этого некоторые рейсы европейских перевозчиков, которые те решили совершить в облет Белоруссии, не сразу были согласованы российскими авиарегуляторами.