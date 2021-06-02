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Lufthansa получила разрешения на полеты в РФ в обход Белоруссии

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Немецкая авиакомпания Lufthansa получила разрешения на полеты в РФ в обход воздушного пространства Белоруссии, говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в "Интерфакс".

"Мы можем подтвердить, что Lufthansa только что (в среду вечером) получила все недостающие разрешения для пассажирских полетов в Россию", - сообщила авиакомпания.

"Как следствие мы не ожидаем дальнейших отмен рейсов из Франкфурта-на-Майне в Москву-Домодедово и в Санкт-Петербург", - добавили в пресс-службе.

В среду Lufthansa отменила два рейса в Россию в обход воздушного пространства Белоруссии из-за недостающих разрешений российской стороны. В ответ немецкий Минтранс не разрешил российские рейсы в Германию. В ведомстве также заявляли "Интерфаксу", что ведут переговоры с Россией для поиска выхода из сложившейся ситуации.

На прошлой неделе лидеры стран ЕС призвали авиакомпании не использовать для полетов воздушное пространство Белоруссии после инцидента с самолетом Ryanair, который совершил вынужденную посадку в Минске 23 мая. Самолет посадили под предлогом сигнала о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. На борту самолета находился бывший редактор признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич и его подруга, гражданка России София Сапега. Их обоих задержали белорусские власти.

Lufthansa Белоруссия

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