Власти РФ компенсируют 50% стоимости 225 тыс. путевок в детские лагеря

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Государство компенсирует 50% стоимости 225 тыс. путевок в детские лагеря, приобретенных до старта программы детского туристического кэшбэка, на реализацию программы выделено 4,5 млрд рублей, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании президента Владимира Путина с правительством в среду.

Он сообщил, что по поручению Путина разработан механизм компенсаций тем родителям, которые приобрели путевки до старта программы 25 мая, прием заявок начинается с 15 июня на портале госуслуг и будет продолжаться до 20 октября.

Деньги будут поступать на карту "Мир" после подтверждения факта оказания услуги, сказал Чернышенко. "Схема следующая: ребенок возвращается из лагеря и прикрепляет подтверждающие документы. Далее региональные штабы, которые созданы для координации работы с населением, сверяют информацию от детских лагерей и данные, представленные в заявлении. И Ростуризм согласовывает выплату. Размер компенсации составит 50% стоимости путевки, но не более 20 тыс. рублей", - объяснил вице-премьер.

"По данным Минпросвещения, количество таких путевок, которые были проданы с 1 января по 24 марта, до старта основной программы, составило более 225 тыс. И дополнительный объем финансовых средств, которые необходимы для этой программы, составляет 4,5 млрд рублей", - добавил вице-премьер.

По его словам, необходимые акты правительства для реализации программы подготовлены.

Путин выразил надежду, что возврат денег будет сделан технически безупречно. "Я думаю, что для людей это важно: мы сказали, что кэшбэк будет осуществлен, но не оговорили, что это будет сделано только для тех, кто уже приобрел путевки. Поэтому то, что сейчас правительство сделало - это правильный шаг, и надеюсь, что технически это будет выполнено безупречно, так, как удавалось это сделать по некоторым позициям и в прошлом", - сказал президент.

Чернышенко добавил, что в рамках основной программы кэшбэка, которая началась 25 мая, по итогам недели и двух дней граждане приобрели 48 тыс. путевок на сумму более 1,5 млрд рублей, и возврат уже составил 670 млн рублей.

Путин в своем послании Федеральному собранию 21 апреля поручил правительству реализовать новую систему стимулирования детского отдыха в виде возврата 50% стоимости путевок в детские лагеря.