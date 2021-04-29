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Ростуризм разъяснил условия акции кэшбэка на путевки в детские лагеря

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Глава Ростуризма Зарина Догузова разъяснила механизм акции кэшбэка на путевки в детские лагеря, по ее словам, она будет работать скорее для тех родителей, кто планирует отправить детей на отдых во второй половине года.

"Мы перед собой поставили задачу 20 мая запуститься. Объемный по работе технологический процесс, лагеря создают страницы, подключают их к интернет-эквайрингу, мы сейчас соответствующую работу с ними ведем. Нам нужно быть уверенными, что родители смогут приобрести продукт бесшовно и получить автоматически возврат на карточку. Мы понимаем, что объем бронирований на первую смену в июне уже высокий. Транзакции и покупки с кэшбэком можно совершать только с момента запуска программы и автоматически получать возврат в течение пяти дней. Получить возврат за туры, приобретенные до запуска программы, нельзя", - сказала Догузова в четверг на презентации в правительстве нацпроекта по развитию туризма.

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Она посоветовала родителям обращаться к туроператорам, лагерям, у которых они приобретали путевки и в соответствии с условиями, на которых заключался договор, попробовать сдать путевку, чтобы ее приобрести с кэшбэком.

"Но надо понимать, что мы стартуем 20 мая. И если ребенку надо отправляться в поездку в первых числах июня, лучше не рисковать. Это будет актуально для второй-четвертой смен, по которым объем бронирований еще не такой высокий. Мы этой мерой охватим максимально всех, кто планировал отправить детей в июле, августе и вплоть до конца года", - пояснила глава Ростуризма.

Президент Владимир Путин в послании Федеральному Собранию предложил в качестве меры поддержки внутреннего туризма компенсировать родителям половину стоимости путевок в детские лагеря в 2021 году.

Правительство выделяет на нее 5 млрд рублей и рассчитывает, что льготой воспользуются 357 тыс. детей. Для получения кэшбэка путевку нужно будет оплатить онлайн-картой "Мир", после чего родители смогут получить возврат средств по аналогии с программой кэшбэка на туры по России.

Ростуризм Зарина Догузова Владимир Путин

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