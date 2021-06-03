Кабмин расширил срок действия программы детского кэшбэка

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Период действия программы детского туристического кэшбэка расширен почти на месяц, родители смогут вернуть деньги за отдых детей в лагерях в период с 10 мая по 20 сентября, сообщает в четверг пресс-служба вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

Кабмин принял решение расширить период отдыха детей в лагерях, за который их родителям возмещается половина стоимости путевки, говорится в сообщении.

Как напомнил Чернышенко, родители, которые приобрели путевки до официального старта программы 25 мая, могут с 15 июня через портал госуслуг заполнить форму и предоставить подтверждающие документы на получение половины средств за оплаченную путевку.

Программа распродажи путевок в рамках детского туристического кэшбэка стартовала 25 мая и должна была закончиться 31 августа. Размер кэшбэка составляет 50%, но не более 20 тыс. рублей на одну путевку.

Правительство РФ выделило на реализацию программы 5 млрд рублей. Еще 7 млрд будет выделено на кэшбэк с путевок, приобретенных до старта акции. В Ростуризме ожидают, что путевками в детские лагеря с кэшбэком воспользуются 357 тыс. детей.