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Получить кешбэк за уже купленные детские путевки можно будет с 15 июня

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Программа возврата средств по путевкам в детские лагеря, приобретенным до запуска акции кешбэка 25 мая, стартует 15 июня и продлится до конца октября. Оформить возврат можно будет через портал госуслуг. Об этом сообщил в понедельник вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"Логика в том, что для получения средств необходим факт подтверждения отдыха ребенка в лагере, соответственно, сразу после окончания первой смены, это 15 июня, родители этих детей обращаются за возвратом, - сказал он на совещании председателя правительства РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами.

По его словам, на портале госуслуг будет развернута специальная форма, которую родители заполняют с целью возврата половины средств.

Чернышенко добавил, что до конца недели с участием Минпросвещения и Минфина завершится оценка объема средств и будут внесены документы на утверждение.

"Всего на программу возврата средств за половину стоимости детских путевок понадобится расчетно 12 млрд рублей, из них 5 млрд уже выделено по программе "Мир", то есть дополнительно понадобится около 7 млрд", - заявил он.

По словам Чернышенко, для координации работы с населением и администрациями лагерей в субъектах Минпросвещения совместно с региональными уполномоченными органам до 29 мая развертывают региональные штабы. Они нужны для сбора информации о факте оказания услуги и внесения ее в личные кабинеты на портале госуслуг. Он добавил также, что запущены горячие линии для сбора информации от граждан.

"Прошу вас поддержать расширение программы возврата средств за детские путевки на таких условиях", - обратился Чернышенко к премьер-министру.

Мишустин, в свою очередь, попросил в кратчайшие сроки подготовить все необходимы документы для реализации этих решений.

25 мая стартует распродажа туров в детские лагеря с возможностью возврата кешбэка до 50% от стоимости путевки. На совещании с правительством на прошлой неделе президент РФ Владимир Путин обратил внимание на проблемы родителей, которые приобрели путевки в лагеря до начала программы и не смогут из-за этого получить кешбэк. В основном, речь идет о путевках на первую смену. Путин попросил выделить дополнительные средства и решить этот вопрос.

Путин в своем послании Федеральному собранию 21 апреля поручил правительству реализовать новую систему стимулирования детского отдыха в виде возврата 50% стоимости путевок в детские лагеря.

Ранее в мае в Ростуризме заявили, что поездка в детский лагерь по программе кешбэка будет возможна до 15 сентября.

Дмитрий Чернышенко Михаил Мишустин

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