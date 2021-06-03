В РФ выявили более 8,9 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки

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Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Суточный прирост заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 8 933 случая, умерли за сутки 393 пациента, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в четверг.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 8 933 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 339 (15%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

За минувшие сутки по выздоровлении из больниц выписаны 9 383 человека.

В Москве в четверг, сообщает оперативный штаб, 2 876 новых случаев COVID-19 за сутки, 57 скончавшихся и 2 682 выздоровевших.

В течение всего периода распространения коронавируса Москва среди российских регионов лидирует по уровню суточного прироста новых заболевших. Наименьшее число за сутки выявлено: в Чукотском АО - три, в Еврейской АО - два, в Ненецком АО - один случай.

Всего в России со 2 марта 2020 года, когда был выявлен первый заболевший, зарегистрировано 5 099 182 случая коронавирусной инфекции, 122 660 умерших и 4 711 982 выписанных.

Показатели прироста и смертности в регионах

По информации оперативного штаба, еще 841 новый случай COVID-19 за сутки зафиксирован в Санкт-Петербурге, 770 - в Московской области, 158 - в Ростовской области, 155 - в Нижегородской области, 141 - в Воронежской области, 117 - в Иркутской области, 109 - в Саратовской области, по 101 новому заболевшему в Якутии, Крыму. В других регионах России суточный прирост не превышает 100.

Согласно данным оперштаба о смертности, 39 пациентов скончались за сутки в Санкт-Петербурге, 21 - в Ростовской области, 18 - в Нижегородской области, 16 - в Воронежской области, 15 - в Самарской области, по 13 умерших в Ленинградской и Свердловской областях. 12 - в Краснодарском крае, по девять летальных случаев в Челябинской и Московской областях, Пермском крае. По восемь - в Тюменской области, Алтайском крае. Семь - в Волгоградской области. По шесть летальных случаев в Ульяновской, Тульской, Пензенской областях, Красноярском и Ставропольском краях.

По пять умерших в Крыму, Тверской, Оренбургской, Саратовской, Иркутской, Новосибирской, Липецкой областях. По четыре летальных исхода в Бурятии, Томской области. По три летальных исхода в Карелии, Удмуртии, Чувашии, Якутии, Ярославской, Новгородской, Ивановской, Курской, Орловской, Рязанской областях. По два - в Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Костромской, Тамбовской, Вологодской, Астраханской, Белгородской, Брянской, Владимирской областях, Приморском крае. По одному умершему в Калмыкии, Кабардино-Балкарии, Башкирии, Мордовии, Еврейской АО, Архангельской, Калининградской, Мурманской, Псковской областях, Ямало-Ненецком АО, Кемеровской, Омской областях, Хабаровском и Забайкальском краях, Севастополе.

Тестирование

По информации Роспотребнадзора, опубликованной в четверг, в России нарастающим итогом проведено более 139,2 млн тестов на COVID-19, из них 351 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением в стране остается 538 061 человек.