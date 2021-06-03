Осеевский подтвердил уход Эмдина с поста CEO Tele2 в конце июня

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Гендиректор Tele2 Сергей Эмдин может покинуть свой пост уже в конце июня, сообщил журналистам в кулуарах ПМЭФ-2021 президент ПАО "Ростелеком" Михаил Осеевский.

"Да, это так. Это произойдет, видимо, в конце месяца", - сказал он.

По его словам, преемником Эмдина станет замгендиректора по продукту, маркетингу и работе с федеральными клиентами Tele2 Андрей Патока.

Ранее источники "Интерфакса" сообщали о скором уходе Эмдина из компании. По их данным, Эмдин возглавит ООО "Деметра-Холдинг", в котором консолидированы зерновые активы ВТБ.

Андрей Патока был назначен замгендиректора Tele2 в августе 2016 года. В 2008-2015 гг. работал на различных позициях в "Вымпелкоме" и Vimpelсom (прежнее название холдинга VEON). До этого работал в Golden Telecom, "Коминком" и ОАО "Комбеллга".

Cергей Эмдин родился в 1971 году в Ленинграде. Работал в московском офисе McKinsey & Co, на предприятиях группы "Северсталь", возглавлял ОАО "Иркутскэнерго", ООО "Евросибэнерго", ООО "Воздушные ворота северной столицы". В феврале 2016 года занял пост генерального директора Tele2.