В Коми отменили режим ЧС из-за разлива нефти

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Отменен режим чрезвычайной ситуации, который ввели в мае в трех муниципалитетах Коми для предотвращения распространения нефтесодержащей жидкости по водоемам.

Соответствующий указ главы региона размещен на официальном портале Республики Коми.

Режим ЧС отменен в связи с ликвидацией последствий аварии на внутрипромысловом нефтепроводе ООО "ЛУКОЙЛ-Коми". Руководителю администрации Усинска рекомендовано продолжить контроль за выполнением мероприятий по сбору нефтесодержащей жидкости на реке Колва до их полного завершения.

Разлив нефти в Коми

Утечка нефти была обнаружена 11 мая. Причиной стала разгерметизация трубопровода на Ошском месторождении в НАО. В тот же день на реке Колве в Усинске (Коми, граничит с НАО) образовалась радужная пленка. Источник загрязнения – нефтесборный коллектор одной из скважин Ошского месторождения – приостановил работу. В Усинске, а также Ижемском и Усть-Цилемском районах Коми был объявлен режим ЧС.

Глава республики Владимир Уйба сообщал, что в регионе разлилось от 6 до 7 тонн нефти. По его словам, сбор нефтепродуктов должен был завершиться за 2-3 недели. Он также заверял, что угрозы обитающей в Колве рыбе нет, превышений ПДК не выявлено.

Пресс-служба администрации Усинска со ссылкой на "ЛУКОЙЛ-Коми" сообщала, что из-за разгерметизации нефтепровода в НАО разлилось, по предварительной оценке, 90 тонн нефтепродуктов. Следователи региона возбудили уголовное дело по статье 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ).

Позже по факту попадания нефтесодержащей жидкости в Колву полиция Усинска возбудила уголовное дело по части 1 статьи 250 УК РФ (загрязнение, засорение, истощение поверхностных или подземных вод, источников питьевого водоснабжения либо иное изменение их природных свойств, повлекшее причинение существенного вреда животному или растительному миру, рыбным запасам, лесному и сельскому хозяйству).

21 мая пресс-служба "ЛУКОЙЛ-Коми" сообщала, что участок суши, где ранее была локализована утечка нефтесодержащей жидкости, очищен на 70%, завершаются работы по сбору нефтепродуктов с водной поверхности в рамках комплекса мероприятий по устранению последствий разгерметизации трубопровода между мультифазной насосной станцией Ошского месторождения и дожимной насосной станцией N5 Харьягинского месторождения.

Нарьян-Марский городской суд приостановил работу нефтесборного коллектора, из которого произошла утечка.

В начале июня президент "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов сообщил, что экосистема в Коми после разлива нефти полностью восстановлена.