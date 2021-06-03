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Минюст РФ не получал от США просьб о выдаче американцев Уилана и Рида

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - США никогда не обращались к российской стороне о выдачи на родину американцев Пола Уилана и Тревора Рида, которые осуждены в РФ за шпионаж и нападение на полицейского, заявил глава Минюста РФ Константин Чуйченко.

"Что касается передачи в США осужденных российскими судами Пола Уилана и Тревора Рида: необходимые для начала соответствующей процедуры официальные обращения компетентных американских органов в Минюст России пока не поступали", - сказал Чуйченко "Интерфаксу" в кулуарах Питерского международного экономического форума (ПМЭФ) в четверг.

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В тоже время, отметил министр, российская сторона неоднократно обращалась к американским коллегам о выдаче для отбытия наказания на родине Константина Ярошенко.

"Что касается Константина Ярошенко, то Минюст России, начиная с 2012 года, систематически обращается в адрес Минюста США с ходатайством о его передаче на основании Конвенции о передаче осужденных лиц 1983 года. Последнее такое ходатайство направлялось в октябре 2019 года, но нами был получен отказ от американских органов", - сказал Чуйченко.

Глава Минюста уточнил, что аналогичный отказ от США поступил и в отношении Виктора Бута, после чего он не обращался с повторным ходатайством о передаче его из Соединенных Штатов в Россию для дальнейшего отбывания наказания.

"В соответствии с законодательством США такое обращение может быть подано повторно лишь по истечении двухлетнего срока с момента вынесения решения об отказе по аналогичному ходатайству", - сказал Чуйченко. Таким образом, по его словам, если Ярошенко снова обратится в Минюст с запросом о передаче, то российское ведомство сможет повторно подать соответствующее ходатайство в американский орган юстиции в конце 2021 года.

Виктор Бут в ноябре 2011 года был осужден в США на 25 лет тюрьмы за сговор с целью продажи крупной партии оружия левой колумбийской группировке FARC.

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Летчик Константин Ярошенко в сентябре 2011 года был приговорен американским судом к 20 годам тюрьмы по обвинению в подготовке к доставке в США крупной партии кокаина.

Мосгорсуд 15 июня 2020 года приговорил американца Пола Уилана, который также имеет гражданство Ирландии, Канады и подданство Великобритании, к 16 годам колонии строгого режима, признав его виновным в шпионаже (ст. 276 УК РФ). Он отбывает наказание в колонии N17 в Мордовии. Вину Уилан не признал, однако приговор решил не обжаловать, поскольку надеется, что его обменяют.

Гражданин США Тревор Рид осужден в июле 2020 года Головинским судом Москвы на 9 лет лишения свободы в колонии общего режима за нападение на двоих полицейских в Москве. В суде Рид заявил, что вину не признает и что не помнит произошедшего, поскольку был пьян. Приговор в отношении Рида пока не вступил в силу и ожидает апелляционного рассмотрения.

Константин Чуйченко Минюст РФ Пол Уилан Тревор Рид США Константин Ярошенко Виктор Бут

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